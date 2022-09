L’esordio dell’Ancona, non solo campo: «Portare 4000 persone allo stadio è stato stupendo»

ANCONA- Non solo campo. Al netto dell’1-1 maturato nel rettangolo di gioco, Ancona-Siena ha lasciato in eredità tanti aspetti positivi derivanti dal contesto. In primis la partecipazione, con quasi 4000 unità di pubblico presenti. Tutte cose che non passano inosservate:

«Buona la prima – ha commentato l’amministratore delegato Roberta Nocelli - Sono molto soddisfatta del lavoro fatto da tutte le componenti societarie, staff e squadra. Portare quattro mila persone allo stadio non era scontato ed è stato stupendo. Ci sono stati tantissimi esordi in un’unica serata. Dai led nuovi all’area hospitality, fino alla diretta sulla Rai. Come dico di solito, i nostri tifosi sono sempre presenti e ce lo hanno ancora dimostrato. La risposta della Curva Nord è stata incredibile. Blocco unico società, tifosi e squadra? Sì, credo si stia continuando sulla strada già intrapresa».