Ancona, il responsabile del settore giovanile Scodanibbio abilitato al ruolo dalla Figc

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso indetto con Comunicato Ufficiale n° 309 del 01/03/2022, per conseguire l’abilitazione di ‘Responsabile Settore giovanile’, ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli, il responsabile del settore giovanile dell’Ancona Leonardo Scodanibbio.

«Sicuramente i 14 mesi appena trascorsi sono stati, a livello professionale, i più difficili, belli ed emozionanti del mio percorso nel calcio – ha confessato Scodanibbio - Il solo fatto di rappresentare l’Ancona è per me un onore, che mi stimola ogni giorno a migliorarmi. Trovarmi seduto nell’aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano è stato un qualcosa di inimmaginabile. Mi sento in dovere di ringraziare la proprietà per questa esperienza, in modo particolare il Direttore Virgili, per aver creduto prima di chiunque altro in questa strada per me. Il solo ricordo mi suscita ancora emozioni vive. Lo considero non un punto di arrivo – ha concluso - ma di partenza verso nuovi obiettivi».