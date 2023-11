Polonara rientra in campo: il cestista dorico è tornato ad allenarsi con Bologna

Dopo il ritorno a casa, lo scorso mese, quello – attesissimo – sul parquet. “PolonAir” is back, come scritto nel profilo Instagram dalla Virtus Segafredo Bologna, formazione del massimo campionato di basket maschile, che ha riabbracciato Achille Polonara il quale è rientrato in gruppo ricominciando ad allenarsi con i compagni. Il cestista anconetano, nato ad Ancona e cresciuto nel settore giovanile della Stamura Basket, ha così potuto festeggiare nel modo migliore il suo trentaduesimo compleanno (è nato il 23 novembre del 1991) mettendosi alle spalle l’operazione subita ed il percorso di convalescenza e cure iniziato un mese e mezzo fa.

Rientrato in Italia in estate dopo varie esperienze all’estero (Spagna, Turchia, Lituania), da tempo nel giro della nazionale azzurra, Polonara ha cominciato la stagione 2023/2024 con il club emiliano, ma alcuni valori sospetti emersi a margine di un normale controllo antidoping avevano richiesto accertamenti specifici. Da qui, la diagnosi di una neoplasia testicolare e la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuoverla e di affrontare un ciclo chemioterapico. I sorrisi durante la sessione di riscaldamento, documentati in un video postato dalla Virtus, ed i primi canestri nella seduta sembrano davvero archiviare in maniera definitiva settimane lunghe e delicate, caratterizzate dal tanto affetto dimostrato da tifosi e appassionati che hanno inondato di messaggi il campione dorico. Che, adesso, è pronto a gettarsi nuovamente nella mischia. Anzi, a volare: quell’ “I fly” urlato durante la ripresa video sta lì a dimostrarlo. Ci vorrà ancora un po’ per riacquisire la migliore condizione, ma poco importa: “Achi” c’è, ed è questa la notizia più bella.