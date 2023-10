Achille Polonara è stato operato: la nota della Virtus Bologna

Si è conclusa positivamente l’operazione a cui si è sottoposto Achille Polonara, giocatore della Virtus Bologna e della nazionale italiana di basket. Il campione dorico si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Ne aveva dato notizia proprio la società felsinea in un comunicato stampa ieri pomeriggio, e lo stesso club ha riferito che l’operazione è da considerarsi tecnicamente riuscita. Nei prossimi giorni verranno pertanto stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell’attività sportiva.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, erano stati gli esami antidoping a cui Polonara si era sottoposto al termine della SuperCoppa dello scorso 24 settembre a far insospettire il personale medico. Delle anomalie riscontrate nei valori avevano suggerito ulteriori approfondimenti, che hanno in seguito portato alla diagnosi ed alla decisione di intervenire chirurgicamente in tempo brevissimi. “Achi” non aveva accusato alcun tipo di sintomo, scendendo anzi regolarmente in campo nell’ultimo match disputato dalle “V” nere, realizzando 10 punti e 9 rimbalzi. Quindi, la comunicazione a squadra e staff dell’operazione a cui si sarebbe dovuto sottoporre nella giornata di oggi.

Polonara è stata letteralmente sommerso dall’affetto dei tifosi e degli appassionati di sport, che hanno voluto sottolineare la vicinanza al cestista dorica sotto forma di messaggi e simbolici abbracci sui social. Come del resto anche Achille si è affidato ad Instagram per ringraziare tutti: “Andrà tutto bene...ci vediamo presto”, ha scritto nell’ultimo post. E tutta la pallacanestro italiana è pronta a rivederlo nuovamente in azione.