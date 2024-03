Entra in campo dagli spalti e aggredisce l'arbitro: partita di basket Under 14 sospesa

SENIGALLIA – Ad accendere la miccia, un calcio alla panchina dato dopo essersi visto fischiare il quinto fallo, un comportamento che è stato sanzionato dall’arbitro con l’espulsione. Ma il direttore di gara non avrebbe mai immaginato che quella decisione avrebbe generato un parapiglia tale da costringerlo a sospendere la gara, dopo essere stato raggiunto da una manata di un tifoso entrato sul rettangolo di gioco per aggredirlo.

È pertanto finita con circa sette minuti di anticipo rispetto al suono della sirena la partita di ieri tra i padroni di casa del Senigallia ed il Montegranaro, disputata alla palestra Ipsia e valevole per Campionato Under 14 Élite. I locali erano riusciti fino a quel momento a tenere in mano le redini del confronto, conducendo nel punteggio con margine, poi il fatto: l’espulsione del giocatore ospite e l’ingresso in campo di un tifoso della squadra che dapprima si è messo a discutere con uno dei due arbitri, un ragazzo diciottenne di Fano, e poi lo ha colpito.

Immediato l’intervento dell’allenatore della squadra fermana e di altri dirigenti, che lo hanno bloccato, mentre il direttore di gara ha guadagnato gli spogliatoi sospendendo prima temporaneamente la sfida, poi dopo un consulto con la Federazione ha dichiarato concluso il confronto per la mancanza delle condizioni necessarie per proseguire con la necessaria tranquillità ed in sicurezza. Nella serata di ieri, la Sutor Basket ha condannato l’episodio porgendo le sue scuse all’arbitro mediante un post apparso nel profilo ufficiale del club. “Siamo venuti a conoscenza di un fatto gravissimo – si legge nella nota – appena successo durante una partita di una nostra squadra giovanile. Ci scusiamo con l’arbitro in primis e con tutti quelli che erano presenti. Ovviamente siamo molto dispiaciuti, quasi senza parole. Vogliamo condannare apertamente e prendere le distanze da questo comportamento che è estraneo ai nostri valori e va contro tutto quello che stiamo cercando di costruire. Stiamo valutando come gestire internamente la questione con l’obiettivo sempre di tutelare i nostri ragazzi”.