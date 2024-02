"Gimbo" Tamberi vola...a canestro in Nba: giocherà negli Usa il "Celebrity Match" dell'All Star Game

Ha affidato ad Instagram notizia e relative emozioni per averla ricevuta. Sarà ancora “Gimbo” Tamberi in salsa...Nba quello che tifosi ed appassionati vedranno oltreoceano sul parquet di Indianapolis, in occasione, dell’appuntamento dell’All Stars Celebrity Game, partita organizzata dalla Lega Professionistica americana che vedrà in campo il prossimo 16 febbraio alcune delle celebrità sportive e non statunitensi ed internazionali, nell'ambito dell'All Star Game della Lega Pro americana.

«Sembra incredibile – scrive su un post il campione dorico – ma è successo davvero! Dopo 2 anni sono stato chiamato per vivere di nuovo quel sogno che avevo nel cassetto da piccolino...sogno che sembrava irrealizzabile visto che avevo scelto una strada completamente diversa. Sono grato a chi ha reso possibile tutto questo, a voi che mi avete sempre sostenuto e consentito di crescere a tal punto da rendere possibile l’impossibile. Calpestare il parquet con una palla a spicchi in mano nell’olimpo della pallacanestro è, e per sempre sarà, una delle emozioni più forti della mia vita. È ufficiale, per la seconda volta avrò l'onore di giocare l’NBA All Star Celebrity Game! 16 febbraio Indianapolis, non sto nella pelle, giuro, mi esplode il sorriso in volto al solo pensiero...E questa volta, non andrò solo per partecipare, voglio portare in Italia quel trofeo!».

Il campione olimpico ed iridato di salto in alto, già “social ambassador” della Regione Marche, è alla sua seconda convocazione nel Celebrity Match organizzato dalla Nba, avendo partecipato anche all’edizione 2022 svoltasi a Cleveland. In quell’occasione, la sua squadra perse 65-51 ma “Gimbo” si prese la scena restando in campo per buona parte dell’incontro e piazzando due schiacciate clamorose (la prima su rimbalzo d’attacco, la seconda in contropiede) tanto da far schizzare in piedi il pubblico e finire addirittura negli highlights della serata trasmessi dalla rete ESPN.