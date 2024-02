I talent scout della palla a spicchi americana nelle Marche: in arrivo il basket Nba per scoprire giovani promesse

OSIMO – Il Clinic Tour della NBA sbarca nelle nostra regione. Assume i contorni dell’ufficialità la notizia che due delle tredici città che verranno toccate dal giro d’Italia della Basketball School americana, facente capo alla più celebre lega mondiale di pallacanestro, saranno infatti marchigiane. La due giorni toccherà Osimo e Fossombrone, e sarà riservata agli atleti dagli otto ai diciassette anni: l’evento, organizzato da Sport and Fun Holidays Srl (licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio NBA Basketball School), assume particolare importanza se si considera che dall’Aprile 2022 ad oggi quasi 5.000 giovani provenienti da tutta la Penisola hanno preso parte a questi eventi organizzati in Italia. Ed alcuni dei partecipanti - i più meritevoli per tecnica, attitudine, educazione e rispetto - hanno anche avuto l’opportunità di partecipare a eventi internazionali come l’International NBA Basketball School Camp in occasione degli NBA Paris Games. Ragazze e ragazzi si sono misurati con i migliori talenti d’Europa e Medio Oriente, a loro volta selezionati dalle altre NBA Basketball School, e hanno avuto l’opportunità di assistere a partite NBA dal vivo.

Che cos’è il Player Clinic

Il Player Clinic consiste in una giornata dove i partecipanti respirano e vivono la NBA e vengono organizzati in vari periodi dell’anno. Gli allenamenti vengono condotti da un Direttore Tecnico del circuito NBA giunto appositamente in Italia. Training session uniche per il mercato italiano, in cui i partecipanti hanno l’opportunità di allenarsi ad alta intensità, di mettersi alla prova con esercitazioni innovative ed estremamente divertenti all’interno di un impianto sportivo che per l’occasione viene totalmente brandizzato NBA. E grazie alla collaborazione con la società Robur Family, partner organizzativo e logistico sul territorio, la città di Osimo ospiterà la terza tappa del Player Clinic Tour il 25 febbraio al PalaBellini. Le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età e sono aperte a tutti i giocatori e giocatrici del territorio, indipendentemente dalla società di appartenenza: si partirà alle 15.30 con gli All-Star (per atleti nati dal 2008 al 2012) e successivamente con i Rookie (dal 2012 al 2016). Informazioni e iscrizioni all’evento: https://www.nbabasketballschool.it/player-clinic/

Mediante gli eventi NBA Basketball School vengono portati in Italia i valori NBA e quello che oltreoceano chiamano “NBA Way”, ovvero una metodologia tipicamente americana di condurre le sessioni tecniche che ha come elementi caratteristici la grande intensità, la dinamicità, il coinvolgimento e il divertimento. Valori come l’inclusività, il rispetto e la sportività sono una colonna portante di questa metodologia e vengono enfatizzati e messi in risalto continuamente. «La Robur Family investe nei giovani cestisti locali, collaborando con Champions’ Camp nell’organizzazione di un ambizioso Stage di allenamento esclusivo con coach NBA – dichiara il presidente Fabio Pierpaoli – cosa che costituisce un’opportunità unica, volta ad apprendere da professionisti del massimo livello mondiale, perfezionando abilità tecniche e interiorizzando valori fondamentali. Questo evento senza precedenti, è garanzia dell'impegno del progetto formativo d'eccellenza, costruito da Robur Family e da tutta la Basket Academy SenzaTesta Osimo: composta da Robur Family, Centro MiniBasket Robur Osimo, Osimo Basket, Auximum e Polisportiva Futura».