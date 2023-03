Pallamano Chiaravalle, rush finale: contro Modena per difendere i play-off

Dopo lo stop dovuto alle qualificazioni per gli Europei 2024, ripartono i campionati di A1 Gold e A2, dove la ASD Pallamano Chiaravalle si trova al terzo posto con 31 punti. Nella giornata di Sabato 11 marzo la squadra esina scende in campo in casa contro il Pantarei Modena alle 18. «È il momento clou della stagione, dove il risultato può essere uno solo». Questo il laconico commento del Presidente del Chiaravalle, Gianluca Maltoni, consapevole che i suoi devono affrontare le ultime cinque giornate di campionato come cinque finali, per mantenere vivo il sogno play-off di A1.

Il Modena dal canto suo si è già rivelato cliente molto difficile un girone fa quando, in Emilia, riuscirono a pareggiare con gli uomini di Guidotti per 37-37 in una partita di trincea. Attualmente all’ottavo posto con quindici lunghezze, la squadra emiliana in questi primi due mesi di incontri del 2023 è riuscita a conquistare due vittorie contro Teramo e Monteprandone, insufficienti per assicurare al Pantareitalia margine sufficiente per scongiurare il rischio dei play-out retrocessione. Sulla carta, per mantenere la posizione in campionato, Chiaravalle deve invece vincere gli scontri con Modena, Parma e Teramo. Rimangono fuori solo le partite contro la già qualificata Cingoli (finora imbattuta in campionato) e il derby contro Camerano, diretta inseguitrice dei biancoblù.

Ma quella della prima squadra è solo la punta di un iceberg rappresentato dall’attività di tutto il settore giovanile, che scenderà in contemporanea in campo nel week-end, a partire dalla Serie B maschile (impegnata nel derby contro Camerano domenica mattina) e dalla terza fase eliminatoria che la formazione Under 20 femminile disputerà a Chieti l’11 e 12 marzo, contro Lions Sassari e Salerno. Di scena anche Under 13, Under 15 ed Under 17, oltre al raduno promozione di Under 9 ed Under 11, attendendo la ripresa del campionato cadetto femminile, che riprenderà a fine mese con la fase ad orologio.