Pallamano Chiaravalle, danno e beffa: tre giornate a coach Guidotti

Oltre al danno, rappresentato dalla sconfitta ma anche dagli infortuni causati dal gioco maschio dei padroni di casa, anche la beffa. La battuta d’arresto della Pallamano Chiaravalle a Sassari contro il Verdeazzurro ha avuto come strascico lo stop imposto dal giudice sportivo al tecnico Andrea Guidotti, fermato per tre turni per aver rivolto “proteste e minacce ai direttori di gara e anche al delegato di gara intervenuto per allontanarlo dal campo”. Ferma la presa di posizione della società chiaravallese, che oltre a manifestare naturale disappunto per la decisione presa, sottolinea come tale ricostruzione sia lontana dal comportamento avuto dall’head coach della formazione biancoblù.

“Basta guardare le immagini della partita – si legge nella nota stampa del club – per vedere come non solo le reazioni alle decisioni arbitrali sono nella norma dell’agone sportivo, ma, a fine partita, Guidotti va immediatamente ad abbracciare l’allenatrice avversaria, nonché a parlare educatamente con i direttori di gara, cosa che accade per tutti gli allenatori in ogni sport. Oltre che per il danno a livello tattico, nonché economico, questa decisione presa dal commissario di campo fa particolarmente male poiché basata su accuse e fatti mai accaduti. Una scelta inspiegabile e totalmente a senso unico (la nostra società non è stata mai interpellata sui sedicenti fatti), che fa sorgere dubbi sulla legittimità di questo sistema.

La ASD Pallamano Chiaravalle – prosegue il comunicato – si fregia dell’alto livello di fair play sempre mostrato in campo (e fuori) sia dai giocatori che dagli allenatori e dirigenti. La sportività fa parte della nostra cultura e dei valori che, ad ogni livello, trasmettiamo ai nostri oltre 240 tesserati, dai bambini ai giocatori professionisti. Questa squalifica arriva in un momento importante e delicato di una stagione che ci vede attualmente in zona play-off A1 Gold. Siamo sicuri che, nonostante quest’ingiusta punizione, mister Guidotti potrà continuare l’ottimo cammino intrapreso, avendo sempre il sostegno di tutta la ASD Pallamano Chiaravalle e dei suoi tifosi”.