Grande successo a Chiaravalle per il torneo scolastico "Open Game"

Grande successo al Palasport di Chiaravalle per il torneo scolastico di Pallamano “Open Game”, organizzato dall’ASD Pallamano Chiaravalle nella mattina di domenica 5 marzo. All’evento hanno partecipato diverse squadre degli Istituti Comprensivi in cui la società esina svolge il progetto Pallamano@scuola, per un giorno di divertimento, crescita e promozione di questa bellissima disciplina.

Non sarà uno degli sport più seguiti dai media mainstream, ma, anche grazie agli sforzi messi in campo dalla Pallamano Chiaravalle, presente nelle scuole della provincia di Ancona da più di un decennio, gli studenti hanno risposto presenti a questa chiamata di una disciplina sempre più amata. Infatti l’handball, dopo il calcio a 5, il volley ed il basket, è tra le attività scolastiche più praticate. I suoi principi di gioco, che esaltano la velocità di manovra, di pensiero e di esecuzione, lo spirito di squadra, la tattica, il dinamismo e l’atletismo, sono capaci di coinvolgere i ragazzi in maniera attiva e di potenziare e sviluppare le abilità motorie.

Nell’evento del Palasport di Chiaravalle, le varie classi hanno gareggiato con le squadre di altre scuole durante una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Tanta la soddisfazione dei piccoli giocatori in campo, ma anche tra i compagni che tifavano dagli spalti. Grandiosi anche i risultati ottenuti: all’evento hanno partecipato 16 squadre provenienti da Istituti scolastici di tutta la provincia; il torneo, articolato in partite con squadre femminili e maschili, ha visto la partecipazione di oltre 160 ragazzi e ragazze che si sono sfidati all’insegna del divertimento con grande impegno.