Pallamano Camerano, un...Cavaliere francese per il rush finale

Il ghiaccio lo ha rotto nella rotonda affermazione casalinga contro Parma, nel corso della quale ha timbrato sei gol. Arriva dalla Francia, Leo Cavalière, volto nuovo – anzi nuovissimo – della Pallamano Camerano. In Italia ormai da qualche settimana, Cavalière racconta così il suo primo approccio con la società gialloblù, dopo le esperienze passate nelle tornei transalpini, che lo hanno visto indossare anche la maglia di un club prestigioso come lo Strasburgo. «Non conosco ancora bene il campionato italiano – racconta – ma Riccardo Trillini mi ha consigliato di iniziare questo percorso col Camerano ed ho deciso di cogliere questa possibilità. Mi sono trovato molto bene da subito».

Buone parole anche per coach Davide Campana, per cui Cavalière rappresenta un’ulteriore freccia da scoccare: «Mi trovo molto bene con lui perché c’è un ottimo scambio e capisco sempre ciò che vuole da me per permettermi di esprimermi al meglio». Lato obiettivi, il leitmotiv è uno solo: «Mi auguro e ci auguriamo di arrivare ai playoff. Dovremo dare il massimo. Davide ci sta mettendo il massimo impegno, con i ragazzi mi trovo benissimo e prevedo che arriveremo benissimo a questi playoff». Ultime battute sul campionato: «E’ ancora presto per esprimere giudizi ma posso dire che si corre davvero tanto». Intanto, con 21 giornate già disputate, a Camerano si guarda con interesse a questo rush finale che presenta la volata per il podio: i gialloblù sono quinti a due lunghezze dal Chiaravalle terzo (che si presenterà al PalaPrincipi il 18 marzo in occasione del derby) e ad una dal Ferrara quarto. Alla ripresa del torneo, la formazione di coach campana sarà di scena a Teramo contro i Lions, attualmente penultimi.