Pallamano Camerano a valanga: Parma regge dieci minuti, poi crolla

Pronto riscatto per la Pallamano Camerano dopo lo stop nel derby contro il Cingoli. I ragazzi di coach Davide Campana offrono una prestazione autoritaria contro il Cold Point Parma e si impongono col punteggio di 42-19. Una bella prova corale per i gialloblu che dopo un inizio di match equilibrato sono riusciti a prendere il largo nel corso della gara, ottenendo un successo convincente. Avvio in cui si segna poco, con i gialloblù che tengono in mano il pallino del gioco (3-1). Parma fa fatica a trovare la porta, mentre Camerano non riesce a sfondare la difesa ospite. I gialloblu subiscono la fisicità degli emiliani e il punteggio rimane in bilico (7-4 a metà frazione), ma un contropiede di De Grandis e la rete di Laera creano lo strappo (9-4) con Parma che fatica in attacco complice un Sanchez attento. In velocità i ragazzi di coach Campana sono letali e prendono il largo sul 15-5 con due belle giocate dell'ultimo arrivato Cavaliere. Finale in crescendo per i padroni di casa che chiudono la prima frazione avanti sul 20-7 con un impatto più che positivo da parte dell’italo francese.

Avvio di ripresa ancora a tinte gialloblù con Cavaliere, Ballerini e Covali sugli scudi (22-10). La partita si fa in discesa per i ragazzi di coach Campana (27-11), che prendono il largo e trovano anche delle belle parate di Rossi. Il vantaggio si allarga negli ultimi dieci minuti con la Pallamano Camerano che chiude sul 42-19. «Sapevamo di essere in forma dopo la partita contro Cingoli – commenta coach Campana – e dobbiamo dire che oggi avevamo alcune defezioni e alcuni giocatori non al top. Però la squadra si è fatta trovare pronta con un ottimo approccio fin da subito. Anche il Parma è partito bene, con una buona organizzazione difensiva, mentre noi abbiamo fallito qualche pallone di troppo. Poi il flusso della partita è venuto dalla nostra parte, grazie a una difesa attenta e a delle belle parate di Sanchez, e poi come siamo riusciti ad andare in gioco veloce i nostri avversari non sono riusciti a trovare le contromisure. Nel secondo tempo abbiamo ruotato in porta, con Rossi che ha fatto un’ottima prestazione, ed i ragazzi sono tornati in campo con il giusto atteggiamento fino alla fine. Sono contento che anche senza i titolari, e con il roster non al completo, riusciamo ad attuare il nostro sistema di gioco in maniera efficiente da parte di tutti gli interpreti».