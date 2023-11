La boxe marchigiana, al lavoro a Loreto, si prepara per i Campionati Italiani

LORETO – Oltre 30 pugili marchigiani, accompagnati dai loro rispettivi tecnici, si sono ritrovati a Loreto presso la palestra della Asd Boxing Academy, per svolgere un allenamento congiunto in preparazione dei campionati Italiani assoluti che si disputeranno a Chianciano Terme dal 9 al 15 dicembre. L’allenamento è importante per amalgamare ancora di più la squadra che rappresenterà la regione Marche per gli assoluti, e soprattutto per aumentare la collaborazione tra le società regionali in modo di dare agli atleti la possibilità di affinare le proprie qualità tecniche, con la speranza di ritornare nella Marche con medaglie che possano dare lustro al movimento pugilistico marchigiano.

Gli atleti in gara a Chianciano

I pugili che rappresenteranno le Marche ai campionati di dicembre sono: categoria 54kg Tommaso Battistoni della Boxing Club Castelfidardo, categoria 57 kg Alex Iengo dell’UPA di Ancona, categoria 60 kg Leonardo Gioacchini della Dorica di Collemarino, categoria 63,5 Ernis Abazi Accademia Macerata, categoria 67 kg Elia Gironelli della Boxing Academy Loreto, categoria 71 kg Leonardo Piangerelli della Nike Fermo e Leonardo Perini della San Giorgio Boxe, categoria 75 kg Diego Squillante dell’UPA Ancona, categoria 80 kg Daniel Wolak del Boxing Club Castelfidardo, categoria 86 kg Fall Ell Ousmane dell’UPA Ancona, categoria +92 Davide Cacchiarelli della Boxing Club Castelfidardo. Presente all’allenamento il Presidente del Comitato Regionale Luciano Romanella, come sempre molto vicino alle società marchigiane e orgoglioso di rappresentare questa regione nei vari scenari nazionali.