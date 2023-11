Un grande Charly Metonyekpon non basta: il francese Ouizza conserva la cintura europea

Non è bastata a Charlemagne “Charly” Metonyekpon una prova capace di coniugare generosità e qualità. Sul ring transalpino del palasport di Charleville Mezieres, il pugile osimano – da qualche anno trasferitosi a Castelfidardo – è stato sconfitto ai punti dal detentore della corona EBU Silver Superleggeri, il 32enne francese Walid Ouizza. Il boxeur di Senne Saint Denis presentatosi all’appuntamento con un record di 17 vittorie (di cui 8 prima del limite) e due sconfitte, aveva conquistato la cintura dell’Unione Europea Superleggeri la scorsa primavera, al Palau Olimpic Vall d’Hebron a Barcellona battendo il campione spagnolo Alejandro Moya.

Nel match di ieri sera, Charly è stato capace di tenere le redini dell’incontro per quasi tutti i dodici round, finendo però penalizzato dal verdetto dei giudici – non a caso non unanime – che ha assegnato la vittoria al detentore della corona. Un debutto lontano da confini italiani (era infatti la sua prima volta in un ring estero) assolutamente positivo per Metonyekpon, che divenuto campione italiano nella sua categoria di peso lo scorso anno e dopo aver difeso la corona nazionale tre volte, ha avuto una chance europea. Che, al di là della sconfitta maturata, ha fatto emergere valore e coraggio del 28enne marchigiano originario del Benin, il quale possiede tutte le carte in regola per potersi ritagliare uno spazio nel panorama pugilistico del vecchio continente.