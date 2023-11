Dal centro Italia a Collemarino, al Palabrasili si incrociano i guantoni

ANCONA - Tredici combattimenti tra atleti da tutte le Marche e non solo. La boxe fa tappa al Palabrasili di Collemarino, domenica 3 dicembre a partire dalle 16,00. La reunion pugilistica, con ingresso gratuito, è organizzata dall'ASD Pugilistica Dorica 2006 e vedrà sfidarsi pugili di varie categorie (Schoolboy, junior, youth e elite).

Le società e gli atleti

Le Società partecipanti sono: Cluana boxe, Nike Fermo, pugilistica jesina ,canappa boxing club,Academy boxing Loreto,Pugilistica Jesina, Accademia pugilistica maceratese,Accademia Pugilistica Senigallia, Pugilistica Di Giacomo Abruzzo, Upa Ancona.Per la dorica combatteranno Ali Karimi,Eddye D’Andrea,Rocco Santilli,Angelo De Falco ,Samuel Console Pontrelli,Francesco Casagrande.

Formazione e integrazione

La Dorica promuove corsi per giovanissimi (dai cinque anni ai dodici anni con circa una ventina di atleti), per giovani (dai dodici anni ai quindici anni una ventina di atleti), amatori, pugilato femminile, e dieci pugili dilettanti agonisti. Altro fronte della Dorica è l'attività di box Therapy (sostenuta dall'Associazione Marco Vive onlus), Questa attività è rivolta a persone con problematiche sociali ed usata come forma di riabilitazione sia fisica che psicologica anche per persone disabili, consentendo loro la pratica sportiva ed aiutarli nell'integrazione sociale. Nel mese di novembre i nostri tecnici hanno iniziato un corso presso l'Istituto Sportivo/Scientifico Cambi di Falconara. L'atelta Leonardo Gioacchini nel mese di settembre si è qualificato al terzo posto ai Campionati giovanili nazionali italiani under 21. La dirigenza si avvale di tecnici: Adelchi Tonucci ,Stefano Caporelli ed Alessandro Giorgetti.