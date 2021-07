Spiaggia delle Due Sorelle, perché si chiama così? 

La spiaggia delle Due Sorelle, a Sirolo, prende il nome da una leggenda. Secondo la tradizione, una sirena era solita apparire ai marinai e li incantava con il suo canto fino ad attirarli all’interno della Grotta degli Schiavi e imprigionarli per sempre.

La stessa leggenda vuole che ad aiutare la sirena ci fosse un demone marino che venne trasformato dagli dei in uno scoglio e spezzato in due parti. Il nome però deriva anche dalla forma degli scogli in questione, che ricordano due donne inginocchiate in preghiera.