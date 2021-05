No, la statua di Pinocchio eretta da Vittorio Morelli non ha dato il nome al rione. Il “Pinocchio” si chiama così perché sorge in un’area dove, fino agli anni ’60, c’erano molti pini italici. I frutti di questi alberi, in anconetano, si chiamano “pinòchi”.

Il quartiere, che conta circa 3mila abitanti, si trova su uno dei colli più alti della città e non è un caso che, quando nevica, il Pinocchio sia uno dei quartieri più colpiti.