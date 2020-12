Camerano, 430 nuovi alberi con la manifestazione: “Un albero per ogni nato”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Purtroppo a causa delle restrizioni Covid quest’anno non è stato possibile organizzare la manifestazione “Un albero per ogni nato”, appuntamento fisso che vede in questo periodo la piantumazione o la consegna di un albero per ogni neonato residente nel territorio Comunale. Anche se non direttamente collegata a questa “best practice” (per altre motivazioni), nelle prossime settimane saranno comunque piantate circa 120 essenze arboree in due distinte aree Comunali. La manifestazione dal 2011 al 2019 ha registrato 310 piantumazioni in aree Comunali e oltre 120 consegne direttamente alle famiglie per la messa a dimora in aree private, per un totale di 430 nuovi alberi. L’iniziativa ha coinvolto circa 400 famiglie. Attraverso gli alberi che simbolicamente associamo alla vita, all’ossigeno e ad una natura e ambiente puliti si è voluto sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza e il rispetto che si deve avere del territorio e dell’intero ecosistema. La manifestazione in tutti questi anni è stata possibile grazie al lavoro congiunto tra Assessorato e Ufficio Ambiente, l’Ufficio Cultura, la Protezione Civile e l’A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche) che ci ha fornito gratuitamente le piante. Alcune ricerche dimostrano che gli organismi vegetali possono sentire, comunicare e interagire fra loro grazie a un sistema sensorio complesso e raffinato che è capace di percepire l’ambiente circostante: speriamo che tra qualche decennio si ricordino di questo manipolo di persone che hanno contribuito con una semplice manifestazione a dare un grande segnale di sensibilità verso l’ambiente. Assessore Ambiente Costantino Renato