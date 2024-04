Erosione costiera, il botta-risposta in Regione: «Avviato il piano di ripascimento straordinario»

ANCONA – L’argomento della difesa delle coste continua ad essere centrale nel dibattito politico. Ad innescare il botta-risposta le dichiarazioni della consigliera dem Manuela Bora, a margine dell’interrogazione depositata in consiglio regionale dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico sul tema dell’erosione costiera del litorale di Marina di Montemarciano, colpito da una violenta mareggiata lo scorso 1° aprile che ha causato ulteriori danni.

«La competenza relativa alla difesa della costa è regionale e quindi ci aspettavamo dall’Assessore Aguzzi un impegno finanziariamente adeguato e immediato della Regione, che purtroppo non è arrivato. Per il momento e per fortuna – dice Bora – a sanare le mancanze della Giunta Acquaroli ha tempestivamente provveduto il Comune di Montemarciano con un affidamento in somma urgenza per il quale si è impegnato per 200 mila euro. Importo che impatta in maniera considerevole sul bilancio dell’ente. I 100 mila euro che l’Assessore Aguzzi si è impegnato a reperire solo la prossima estate - continua Bora - rappresentano una cifra assolutamente insufficiente per far fronte alle esigenze di questo territorio».

«Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico si unisce alla richiesta del Comune di Montemarciano di coinvolgere, per il ripristino dello stato dei luoghi, direttamente il Provveditorato delle Opere Pubbliche. Questo permetterebbe un intervento immediato – specifica Bora – dal momento che i mezzi d’opera sono già sul posto. Se la procedura venisse accolta sarebbe inoltre possibile trovare la copertura finanziaria necessaria all’interno del più ampio intervento di difesa della fascia costiera per il tratto di competenza del Comune di Montemarciano».

La replica è arrivata con l’intervento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marco Ausili, che ha rimarcato la vicinanza della Regione alle esigenze di un territorio duramente messo alla prova dai fenomeni di erosione costiera. «La Regione Marche – dichiara Ausili – ha trasferito al Comune di Montemarciano 700mila euro dal 2020 ad oggi per interventi di somma urgenza per la difesa della costa di Montemarciano. Verrebbe voglia di chiedersi come questa amministrazione comunale di Montemarciano abbia utilizzato nel tempo queste importanti risorse. Ma vogliamo evitare qualsiasi polemica e guardare in maniera costruttiva al grande progetto di ripasciamento straordinario, atteso da decenni da Montemarciano, che in tre anni questa Giunta regionale è riuscita a far partire. Andando nello specifico, per tale ripascimento del litorale di Montemarciano sono stati stanziati oltre 9 milioni di euro, mentre per la realizzazione delle scogliere emerse e per il ripascimento del litorale sud Montemarciano e Falconara altri 7 milioni di euro, utilizzando materiale proveniente dal fiume Esino».

«Entrambi questi interventi, complessivamente di 17.440.000 euro – prosegue il consigliere di FdI – sono finanziati attraverso fondi del Piano Sviluppo e Coesione e la compartecipazione di Rete Ferroviaria Italiana e sono ricompresi nel Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere. Una volta ultimati questi interventi, certamente si avranno benefici per molto tempo. Infine, a testimonianza di come la difesa della costa marchigiana sia una delle priorità di questa maggioranza di centrodestra, ci mettiamo a disposizione della futura Amministrazione comunale di Montemarciano per valutare ulteriori interventi per quel che riguarda il tratto di costa, circa 700 metri, subito a sud della zona interessata dai progetti regionali già individuati».