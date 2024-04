Elezioni comunali, Latini: «Con il nostro programma elettorale Osimo avrà un ruolo di prestigio»

OSIMO- Il fondatore delle Liste Civiche ed ex sindaco di Osimo, Dino Latini, sottolinea alcune priorità al centro del programma elettorale della coalizione che presenta Francesco Pirani come candidato a sindaco per la città di Osimo in occasione delle elezioni amministrative in programma il prossimo 8 e 9 giugno. Della coalizione fa parte anche Fratelli d’Italia. «Osimo merita di più: dieci anni di amministrazione Pugnaloni hanno portato la città a una dimensione limitata. La coalizione formata da Liste Civiche e Fratelli d’Italia – con Francesco Pirani candidato sindaco – riuscirà a farle avere quel ruolo e quel prestigio che merita». «Idee chiare e soprattutto che siano realizzabili: questa è la stella polare del nostro programma elettorale, a differenza di quanto proposto invece dalla coalizione di centrosinistra. Noi parliamo di fatti concreti. Pensiamo ad esempio all’ex scuola Santa Lucia in pieno centro storico: o verrà riaperta come scuola media, liberando spazio per la Caio Giulio Cesare, oppure sarà convertita in un parcheggio per i residenti del centro. Il progetto di edilizia residenziale popolare proposto dalla candidata sindaca Glorio va sicuramente rivisto, in quanto riteniamo non opportuno mescolare abitazioni (popolari) e realtà scolastiche nello stesso edificio: una situazione complessa che potrebbe generare conflitti e controversie».

Latini prosegue. «Tra la coalizione a sostegno di Pirani e le altre che si propongono alla guida della città la differenza è sostanziale e sta nella visione di Osimo a lungo termine. C’è chi propone di trasferire la biblioteca comunale dall'Istituto Campana. Un’idea che possiamo definire bizzarra: la biblioteca va potenziata, certamente non trasferita, tantomeno in luoghi lontani da un punto di riferimento culturale importante e prestigioso a livello nazionale come lo stesso Campana». La coalizione guidata dal candidato sindaco Pirano intende, infatti, rendere la biblioteca comunale un punto di incontro culturale e di aggregazione per i giovani. «Vogliamo lavorare in piena collaborazione con l'Istituto Campana, ponendo fine a eventuali conflitti passati e cercando una cooperazione proficua per entrambe le istituzioni e per la nostra Osimo» conclude Latini.