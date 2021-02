Camerano: terminati gli interventi programmati di manutenzione degli alberi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Terminati gli interventi di potatura programmati dall’Ufficio Tecnico per l’anno 2020. La manutenzione ha riguardato 691 alberi prima dell’estate e altri 118 nel periodo tra novembre 2020 e febbraio 2021 per un totale di 809 piante. Gli interventi più importanti, che hanno riguardato per lo più la sagomatura e il contenimento delle chiome, sono stati eseguiti in: Via Corraducci, Via Repubblica, Via Don Minzoni (pinetina), Via Scandalli, Via Gramsci, Via Barbini, Via Fornaci, Via Garibaldi, Pineta Comunale, Via Loretana (“For d’ Porta”), Via dei Frati, Cortile Sperandei, Area esterna Palasport, Pineta Via Papa Giovanni XXIII, Scuola Umbriano, Via Cagiolino, Via degli Schiavoni, Via Galletto, Via Marconi, Via Paolo VI, Via Toti, Viale Ceci e Via Volta. Nell’ottica di mantenere una costante manutenzione del verde pubblico, l’ufficio Ambiente Comunale negli anni ha analizzato con con attenzione aree, tipologie di piante, frequenze e periodi, pianificando gli interventi su un arco temporale pluriennale. Con questa metodologia è possibile raggiungere quasi tutti gli alberi presenti sul territorio in modo regolare, dando ovviamente sempre la priorità agli interventi ritenuti più importanti per la sicurezza. Assessore Ambiente Costantino Renato

