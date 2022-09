Tempo prolungato alle primarie, aperte le iscrizioni per la mensa: come presentare la domanda

ANCONA - Da lunedì 5 settembre via alle iscrizioni per il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie a tempo proliungato. Le scuole che hanno attivato il servizio di tempo prolungato sono: Anna Frank – Antognini – De Amicis – Falcone – Mercantini – Pietralacroce.

Le domande e l’eventuale modello ISEE dovranno essere presentati con le seguenti modalità:

direttamente sul "Portale del cittadino" online al seguente indirizzo:

https://portale-ancona.entranext.it, da cui è possibile effettuare la domanda di iscrizione (sia nuove iscrizioni che rinnovi) senza presentarsi agli sportelli;

– per posta elettronica: fatturazionemensa@anconaentrate.it;

– tramite fax al numero: 071.2832119;

– spedizione per posta ordinaria all’indirizzo: Ancona Entrate s.r.l. – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona;

(nel caso di fax o spedizione farà fede la data impressa sul fax o sul timbro postale).

Per necessità di dieta personalizzata per patologie o intolleranze alimentari è necessario presentare una certificazione medica recente. In caso di dieta per scelta religiosa oppure scelta etica, occorre presentare apposita richiesta.

I certificati medici e le richieste per scelta religiosa od etica vanno presentate almeno 7 giorni prima dell’inizio del servizio mensa al servizio di Ristorazione Scolastica per posta elettronica al seguente indirizzo: ristorazione.scolastica@comune.ancona.it.

Per informazioni contattare 071.2225070 – 071.2225054 – 071.2225051.