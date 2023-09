Reunion di classe dopo 47 anni in ricordo dell'amico scomparso

JESI - Potrebbe sembrare una delle tante reunion dei compagni di classe, ma in questo caso c’è qualcosa di più. Era il luglio 1976 e una ventina di ragazzi superavano l’esame di stato all’Istituto Tecnico Industriale Marconi conseguendo il diploma di Perito Tecnico in telecomunicazioni.

Da lì le loro strade si sarebbero separate e ognuno avrebbe affrontato il percorso di crescita nel mondo del lavoro o all’università. Dopo tanti anni, grazie all’iniziativa di Paolo Rosini e Claudio Mattioni, hanno deciso di ritrovarsi insieme al loro mitico professore Roberto Boggi e alla sua spalla Giorgio Centinari.

C’era un motivo di fondo per la reunion, il desiderio diffuso di ricordare insieme il loro compagno di classe, Doriano Berti, scomparso improvvisamente qualche anno fa. Molti di loro hanno svolto attività professionali coerenti con gli studi, altri hanno sviluppato attività in settori diversi ma tutti hanno conseguito buoni risultati. La location del ristorante Rosina di Monte Roberto e gli ottimi piatti hanno contributo a rendere speciale la giornata iniziata con l’appello svolto dai due professori. Solo due assenti all’evento, durante il quale si è respirato un grande senso di amicizia e la voglia di confrontarsi e di scherzare. A sorpresa la torta e le candeline per festeggiare anche il compleanno di Paolo Rosini. Soddisfazione da parte dei due professori nel ritrovarsi in classe ricordando qualche episodio divertente. È toccato al rappresentante di classe Diego Franzoni ricordare le qualità del compagno di banco Doriano Berti e qualche aneddoto.

I presenti

Cardinali Marco

Castigani Leonardo

Ciattaglia Giorgio

Conti Lucio

Coloccini Claudio

Franzoni Diego

Gasparrini Moreno

Guerro Luciano

Mattioni Claudio

Pelonara Paolo

Pieroni Massimo

Piersigilli Giuseppe

Ristè Ronni

Rosini Paolo

Sartarelli Stefano

Tilio Mauro

Zitelli Leonardo