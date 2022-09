"Back to school" il progetto che aiuta i bimbi con disabilità intellettive a riprendere la scuola

E' in corso di svolgimento a Osimo il progetto "Girotondo Blu 2022 - Back to School" per aiutare i bambini e ragazzi con disabilità intellettiva a riprendere gradualmente contatto con la routine scolastica, dopo la lunga pausa estiva. Tra il 29 agosto e il 9 settembre 9 bambini e ragazzi, di età compresa tra 4 e 16 anni e residenti a Osimo e comuni limitrofi , sono rientrati nelle aule della scuola media "Caio Giulio Cesare", dove ogni giorno alternano le attività didattiche a momenti di gioco e attività fisica. Ciascun partecipante è affiancato da un'educatrice, che in molti casi è la stessa che lo accompagnerà durante il prossimo anno scolastico. Le attività sono progettate e coordinate dall'equipe pedagogica formata dalle dott.sse Annalisa Bellesi, Laura Mazzoni, Nadia Biocco.

Questa iniziativa è organizzata dall'associazione di volontariato "Omphalos Autismo & Famiglie" con il patrocinio della Città di Osimo, che ha compartecipato alle spese assieme all'amministrazione Comunale di Camerano.