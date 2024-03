Polverigi-Agugliano, completato l’ampliamento delle scuole medie "Gaspare Spontini"

POLVERIGI – E’ giunto a conclusione l’ampliamento della scuola media di Polverigi–Agugliano “Gaspare Spontini” con la realizzazione di cinque nuove aule, che saranno adibite a laboratori di musica, stem (scienze tecnologia, ingegneria, matematica), polifunzionale, informatica ed arte. Un cerchio che viene così chiuso con la valorizzazione di ulteriori spazi e strumentazioni, grazie anche al Pnrr, per gli studenti della scuola. Una opportunità importante per gli alunni delle ‘medie’ che potranno contare su ulteriori momenti di formazione scolastica.

«Si tratta di una occasione di grande rilevanza per la nostra comunità – spiega il sindaco di Polverigi Daniele Carnevali – che vede così ampliata e rafforzata l’offerta didattica per gli alunni e le alunne del complesso scolastico. Sono stati creati infatti spazi nuovi e migliori: si tratta di un ampliamento che ospiterà aule speciali, i laboratori, per consentire ai ragazzi di affrontare le prossime sfide delle scuole superiori. Entrambi i comuni hanno voluto fortemente questa operazione di edilizia scolastica sulla base di una sinergia che dura da tempo tra l’Unione Terra dei Castelli Polverigi Agugliano. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno duramente lavorato in questi anni per ottenere un risultato così rilevante di fronte a grandi difficoltà come il covid, l’aumento dei prezzi, la difficoltà a reperire materiali utili. Ma abbiamo agito uniti e lo scopo, quello di ‘arricchire’ la scuola, è stato raggiunto».

Altrettanto soddisfatto il sindaco di Agugliano Thomas Braconi che ha sottolineato «l’importanza di poter contare su una scuola all’avanguardia dotata di elementi innovativi sotto molteplici punti di vista. E’ una scommessa che abbiamo vito e che ci rende orgogliosi, soprattutto per i ragazzi che potranno contare ora su nuova strumentazioni in gradi di favorire una didattica ancora migliore. Sono personalmente molto contento di lasciare in eredità questo lavoro che si è chiuso grazie alla partecipazione di molteplici attori e che è stato il frutto della collaborazione ottimale tra i due Comuni, la scuola e l’Ufficio Scolastico Regionale». Quasi emozionata e particolarmente soddisfatta la dirigente scolastica Marta Bocci che ha visto completare la scuola «con una serie di spazi determinanti per sostenere l’attività didattica dei professori e la crescita degli alunni». L’inaugurazione si è svolta compiendo un ‘tour’ delle nuove cinque aule con i ragazzi e le ragazze per un giorno formidabili Ciceroni insieme alla professoressa Palazzini.