Apprendistato di primo livello, a scuola sottoscritti i primi 10 contratti

L’IIS ‘Panzini’ di Senigallia inserisce l’apprendistato di I livello nell’offerta formativa dell’Istituto, sperimentando, nell’anno scolastico 2023/2024, un’intera classe in duale- Dei 20 studenti iscritti al terzo anno che compongono la classe, 10 hanno sottoscritto un contratto di apprendistato grazie ad una collaborazione tra l’Istituto, che supporterà gli apprendisti con i propri docenti, le imprese del territorio e le Associazioni di categoria.

‘Abbiamo accolto positivamente l'opportunità proposta dall'istituto perché finalizzata a due obiettivi di valore: contribuire a limitare il fenomeno della dispersione scolastica e rispondere alle esigenze di personale manifestate dalle imprese’ spiega Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. ‘A fronte della difficoltà di reperimento di personale che si aggravata in modo evidente negli ultimi anni (26% nel 2020, quasi il 50% nel 2023), la nostra Associazione ha già cercato di fornire una soluzione attraverso il servizio di incrocio domanda/offerta di lavoro. La collaborazione tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro che si attiva grazie all’apprendistato di primo livello, può rappresentare una delle strade da percorrere per contenere tale criticità, consentendo alle aziende di formare ed inserire, già in età scolare, i profili professionali richiesti dal mercato’.

Pierpaoli ha sottolineato come il progetto, molto impegnativo, meriti di essere divulgato e replicato come buona prassi anche in altri settori e istituti scolastici. ‘La nostra Associazione è disponibile a farsi da promotore di questo percorso. A ciò va aggiunto un messaggio per gli studenti: lavorate sulle vostre competenze, perché è su queste che potremo costruire insieme il futuro del nostro territorio’ ha esortato Pierpaoli.

Il progetto, avviato dall’IIS ‘Panzini’ con l’assistenza tecnica di ANPAL Servizi, vede il coinvolgimento degli studenti minori e privilegia, in prima battuta, i ragazzi più vulnerabili a rischio di insuccesso scolastico. L’iter di avvicinamento al Contratto di Apprendistato ha previsto un primo avvio in azienda attraverso il PCTO, un tirocinio estivo e, infine, la stipula del contratto vero e proprio. Il percorso ha permesso agli studenti di recuperare, oltre ai debiti formativi, anche motivazione e impegno allo studio. La prospettiva è di accompagnare i giovani fino al diploma in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, alternando settimanalmente formazione a scuola, formazione in azienda e lavoro, rispondendo così al fabbisogno delle imprese del settore turistico di assumere e formare personale qualificato, e all’esigenza di remunerazione e formazione “pratica” manifestata dagli studenti.

Particolarmente soddisfatto del progetto e delle sinergie che ha attivato, il Dirigente del Panzini, Alessandro Impoco, che ha spiegato come l’iniziativa si inserisca tra le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica attuate dall’IIS con il contributo dei fondi PNRR. Nei prossimi il progetto coinvolgerà tutti gli studenti intenzionati ad aderire alla formazione duale per essere assunti con un contratto a tempo indeterminato.