Fabriano, il saluto del sindaco Daniela Ghergo agli studenti, sui banchi per l'inizio del nuovo anno scolastico

Nel primo giorno del nuovo anno scolastico 2023/2024, il Sindaco Daniela Ghergo ha fatto visita ai piccoli studenti della scuola Primaria "Mazzini" dell'Istituto Comprensivo Marco Polo per augurare loro un buon inizio anno, rivolgendo l’augurio simbolicamente a tutti gli studenti fabrianesi che oggi sono tornati sui banchi di scuola, al personale docente e ai collaboratori scolastici e alle famiglie. Il Sindaco, accompagnato dal Dirigente Scolastico Prof. Antonello Gaspari e dal corpo docente, ha salutato le classi accolta con calore e curiosità dai giovani studenti emozionati per il rientro a scuola. Questo il messaggio del primo cittadino agli studenti fabrianesi:

“La scuola è il motore della crescita della nostra società, il vivaio più importante della trasformazione sociale in grado di accrescere il sapere dei ragazzi come garanzia della loro stessa libertà. Nel 75° anniversario della Costituzione Italiana va ricordato come la scuola ponga le fondamenta dell’unità del nostro Paese perché insegna a essere cittadini facendo propria la parola ‘integrazione’. Questo percorso accomuna tutti i ragazzi che frequentano i diversi cicli di studio: quelli che provengono da famiglie che hanno origini nel nostro Paese e i nuovi italiani che parlano la nostra lingua e vivono nella nostra città.

Ai nostri ragazzi auguro di accogliere le sfide della vita con coraggio e gioia, la scuola è un’occasione unica ed irripetibile, in un momento dell’esistenza in cui i sogni prendono forma e diventano percorsi concreti. La scuola è al vostro servizio, abbiatene per primi cura, come si ha cura di ciò che riteniamo importante, come le relazioni, i luoghi e gli affetti. È il primo luogo in cui sperimenterete concretamente che le diversità sono ricchezze e aiutano a confrontarsi per crescere. Ogni volta che là dentro crescete, imparate e migliorate, cresce, impara e migliora la nostra comunità.

La scuola vi darà gli strumenti, sta a voi utilizzarli per cambiare il mondo e renderlo migliore. Siete voi che avete il compito e la responsabilità di scrivere la nostra storia, di essere i costruttori del nostro futuro. A voi ragazze e ragazzi, ai dirigenti e docenti, al personale, buon anno scolastico!”