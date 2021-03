Master e corsi di specializzazione, la Regione contribuisce ai costi d'iscrizione

La Regione Marche sostiene la formazione post-laurea attraverso l’erogazione di voucher finanziari destinati a ridurre i costi di iscrizione a Master universitari e a corsi di perfezionamento post-laurea. Lo ha stabilito una delibera della giunta regionale, approvata nel corso dell’ultima seduta su proposta dall’assessore all’Istruzione, Giorgia Latini. «Vogliamo promuovere politiche di alta formazione – ha affermato Giorgia Latini – con un duplice obiettivo: aiutare chi altrimenti non avrebbe i mezzi e qualificare sempre di più la futura classe dirigente di questa regione con l’incentivo a fermarsi a operare per il proprio territorio, scongiurando la “fuga di cervelli” in altri Paesi. E’ un intervento che va di pari passo in maniera interdisciplinare con altre decisioni del governo regionale volte a favorire la creazione di imprese ad alto contenuto di innovazione da parte di giovani. Con questo intervento finanziario previsto nel POR Marche FSE 2014-2020 con una dotazione di oltre 477 mila euro – ha aggiunto l’assessore – vengono coperti i costi di iscrizione a percorsi di alta formazione, in particolare master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea. Abbiamo poi voluto ampliare la possibilità di concessione dei voucher anche ai corsi effettuati in modalità on line, accogliendo le richieste di molti giovani e degli Atenei, a causa del periodo di emergenza dovuta dalla diffusione del Covid-19».

Destinatari

E’ un’azione destinata a giovani laureati (fino a 36 anni) che possono richiedere il contributo, sotto forma di voucher, per un percorso formativo di loro scelta tra i master offerti dalle Università, sia pubbliche che private, sia a livello nazionale che estere. Il voucher viene erogato alla fine del percorso formativo, cioè a titolo di rimborso perché è necessario verificare il buon esito della formazione e il conseguimento del titolo finale.

Contribuzione

Il voucher può coprire il 100% dei costi di iscrizione o l’80% dei costi di iscrizione a seconda dell’importo dell’ISEE (se inferiore a € 21.000,00 copre il costo totale di iscrizione). In base alle tipologie di corsi, varia il contributo regionale:

Master svolto c/o un Ateneo di altro Paese Europeo € 8,000,00

Master di II livello svolto c/o Ateneo Nazionale € 6,000,00

Master di I livello svolto c/o Ateneo Nazionale € 5,000,00

Corso di perfezionamento post-laurea, svolto presso un Ateneo di altro Paese Europeo € 3,000,00

Corso di perfezionamento post-laurea, svolto in Italia € 2,500,00.

Richiesta

È possibile fare richiesta al seguente link:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Alta-Formazione#6141_Richiesta-voucher-Master-universitari