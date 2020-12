Trasporto pubblico, i manager del domani si formano in Conerobus 

Guidare i professionisti del trasporto pubblico verso il processo di cambiamento del sistema, formando figure manageriali in grado di adattare i servizi agli scenari economici in rapida trasformazione. Profili inediti e indispensabili nel prossimo futuro, che avranno il compito di sfruttare al meglio le nuove tecnologie, promuovendo al contempo una visione sempre più green della mobilità. Nasce ad Ancona ELPT (Expert in Local Public Transport), complesso e ambizioso progetto internazionale per la formazione dei nuovi manager per le aziende del Tpl. Promosso da Conerobus Service, partecipata di Conerobus, la società di gestione della mobilità del capoluogo marchigiano e provincia, ELPT ha raccolto il consenso del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale di Italia, Spagna, Croazia, Slovenia e Cipro, riuscendo così a conquistare Bruxelles.

Le basi del progetto, vincitore di un bando europeo Erasmus Plus, sono state poste ieri, lunedì 14 dicembre, nel primo meeting on line al quale hanno partecipato tutti i partner strategici coinvolti. «Conerobus Service – spiega il presidente Muzio Papaveri – sta diventando sempre più un punto di riferimento per la formazione a livello nazionale e non solo. Con ELPT ci proponiamo di sviluppare, a livello europeo, soluzioni formative per i manager di domani, che saranno chiamati a gestire un sistema del trasporto pubblico sempre più evoluto. Per questo la pianificazione del percorso di studio dovrà prevedere una serie di competenze trasversali: dalla digitalizzazione, all’ecosostenibilità, alla capacità di saper offrire all’utenza prodotti e servizi sempre più al passo con i tempi, nell’ottica di una mobilità integrata e intermodale». L’iniziativa vede la collaborazione del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, di Asstra (associazione nazionale che riunisce le aziende del Tpl), delle Università di Zagabria e Politecnica di Valencia, dell’Institute for Business Education della Camera di Commercio della Slovenia, del Consorzio delle Municipalità spagnole di Ribera Alta e Ribera Baixa e del Center for Social Innovation di Cipro.

«Il progetto ELPT – ha aggiunto Silvio Cardinali, professore associato di Marketing e Comunicazione dell’Università Politecnica delle Marche - consolida la collaborazione tra il Dipartimento di Management e Conerobus Service. Una partnership che ha già visto nascere la Mobility Academy e il Master MAME. Con questo ulteriore progetto intendiamo dar vita a un consorzio internazionale per sviluppare la figura professionale di esperto nell’innovazione per le imprese del Tpl, che sono sempre di più sono coinvolte nei processi di trasformazione digitale e di mobilità sostenibile».