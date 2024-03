Alla Poliarte si studiano i mestieri del cinema

Per rispondere alla crescente richiesta di risorse qualificate nel settore cinematografico nella Regione Marche, l'Accademia Poliarte di Ancona, da molti anni impegnata nella formazione in tema di audiovisivo, si prepara a inaugurare una serie di corsi intensivi dedicati ai mestieri del cinema. Partner chiave di questo progetto presentato domenica 10 Marzo durante l’evento “Marche Cinema - Ciak si gira!” presso la sede di CNA Marche ad Ancona, sono la Fondazione Marche Cultura con la sua Marche Film Commission e CNA Cinema Marche, entrambe impegnate a sostenere lo sviluppo del settore cinematografico nel territorio. Le

Marche stanno emergendo come una regione sempre più importante nel panorama cinematografico grazie all'implementazione di nuovi bandi e l'aumento dei fondi disponibili. Questo trend è destinato a continuare nei prossimi anni, offrendo nuove opportunità di lavoro e crescita per gli operatori del settore. I corsi brevi proposti dalla Accademia Poliarte di Ancona saranno di tre tipologie, a seconda della durata: 10, 40 e 80 ore. L’esperienza su un set professionale e presso aziende del settore, vero plus di questi corsi, sarà garantita a ogni iscritto permettendogli di mettere in pratica sul campo ciò che ha imparato in aula e di iniziare a stringere contatti e relazioni con professionisti del settore. I corsi in partenza ad Aprile saranno quelli per: Segretaria

di Edizione, Assistente di Produzione, Costumista Cinematografico, Location Manager e Colorist Cinematografico.