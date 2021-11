"Per-corso genitori: verso una genitorialità (sufficientemente) buona"

Si terrà venerdì 3 dicembre alle 17.30 presso la sala conferenze di Palazzetto Baviera il secondo appuntamento di “Per-Corsi verso una genitorialità sufficientemente buona”, la serie di incontri voluti dall’Amministrazione Comunale di Senigallia per la condivisione di una cultura della genitorialità. L'incontro verrà trasmesso anche in streaming all'interno della piattaforma https://senigallia.halleymedia.com ed eventuali domande da remoto, per il pubblico che non potrà partecipare in presenza, potranno essere inviate all’indirizzo educazione.formazione@comune.senigallia.an.it Protagonista del prossimo incontro la dottoressa Giulia Messere, dottoressa di ricerca presso l'Università di Macerata, che parlerà dell’educazione alimentare tra scuola, famiglia ed enti locali, presentando il progetto “Edueat”.

Quello di venerdì sarà il secondo di una serie di appuntamenti che l’Amministrazione comunale ha voluto proporre a favore dei genitori e degli insegnanti degli studenti delle scuole di Senigallia con al centro tematiche specifiche dell’educazione, ricercando ed ottenendo anche la preziosa e referenziata collaborazione dell’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici – sia per la realizzazione degli incontri sia per la direzione scientifica, progettazione e coordinamento del corso. Il progetto “Per-Corsi verso una genitorialità sufficientemente buona” vedrà in tutto oltre 10 appuntamenti su temi importanti come la genitorialità, il concetto di limite e le regole, l’emotività, la gestione del litigio, ma anche l’uso dei social, l’approccio alla diversità e il ruolo dello sport.