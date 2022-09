Corso di formazioni per operatori di pace, al via le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per “operatore di pace, coesione sociale e solidarietà internazionale”. Il corso, organizzato e promosso dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino in collaborazione con l’Università per la Pace, è giunto alla seconda edizione ed è rivolto a studenti, occupati e volontari in enti impegnati nei settori della diplomazia e della cooperazione internazionale, oltre che a docenti e a disoccupati.

L’Università per la Pace mette a disposizione 30 borse di studio, a titolo di parziale rimborso della quota di iscrizione, a favore dei primi 10 iscritti ed in presenza di ulteriori requisiti, quale l’aver frequentato regolarmente il corso anche in modalità telematica.

Per quanto riguarda il piano didattico dettagliato, le modalità di iscrizione e l’ottenimento delle borse di studio è possibile consultare il sito web dell’Università di Camerino all’indirizzo https://juris.unicam.it/ didattica/corsi-di-formazione- e-seminari.

Sarà possibile iscriversi al corso di formazione entro il 30 settembre esclusivamente tramite procedura informatizzata sempre reperibile nell’apposita sezione del sito internet dell’Ateneo.