Manovre salvavita, dimostrazione della Croce Rossa a Marina Dorica

ANCONA - Continuano le attività del Progetto “Cuore Ancona Città Cardio protetta” che vede una stretta collaborazione del Comune di Ancona e la Croce Rossa per le attività di formazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza. Sabato 16 Settembre alle ore 17:45, in occasione della “XXIV Regata del Conero 2023”, i volontari della Croce Rossa di Ancona afferenti al Centro di Formazione Regionale CRI Marche , daranno a Marina Dorica, al “MASS TRAINING MANOVRE SALVAVITA”. Venerdì 22 settembre, dalle 15:00 alle 20:00, verrà svolto il consueto Corso Gratuito di Primo soccorso – BLSD (Basic Life Support Defibrilation) rivolto a cittadini maggiorenni presso la sede formativa CRI di Via del Commercio – Ancona

Per poter partecipare all’evento di mass training basterà presentarsi presso Marina Dorica mentre per partecipare al corso BLSD, che prevede un massimo di 15 partecipanti, è necessario compilare l’istanza di iscrizione QUI

Le domande verranno accettate in ordine di arrivo

Il Mass Training ha l’obiettivo di permettere alla popolazione di approcciare in modo semplice alla Rianimazione Cardiopolmonare e alla sequenza BLS (Basic Life Support) e acquisire uno “schema mentale e comportamentale” che faciliti la gestione di eventi di emergenza ed urgenza: sapere quando e come chiamare il 112, sapere come valutare i parametri vitali e gestire un arresto cardiaco, conoscere le manovre di disostruzione. Dopo una breve dimostrazione della sequenza di rianimazione, seguirà la stazione pratica di addestramento con l’impiego di manichini “mini?Anne”, in cui ciascun partecipante potrà riprodurre “a specchio” e in tempo reale, sotto indicazioni dell’istruttore, le manovre illustrate.

Il corso BLSD ha la durata di 5 ore in un unico incontro teorico-pratico di primo soccorso, e tratterà in maniera più approfondita gli argomenti trattati nel mass training, ha l’obiettivo di far acquisire capacità che permettano di aiutare, in situazioni di emergenza, una o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici e/o psicologici o malori improvvisi, nell’attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati. Il corso permette di imparare a defibrillare. Entrambi gli addestramenti saranno condotti dai Trainers di Croce Rossa, afferenti al Centro di Formazione Regionale CRI, accreditato presso la Regione Marche.