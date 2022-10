Violenza economica, come difendersi: parte il corso "Le donne contano"

Consigli pratici, semplici istruzioni, suggerimenti per adottare comportamenti prudenti, promuovere consapevolezza e prevenire situazioni di violenza economica. Sono i contenuti e gli obiettivi del corso “Le donne contano”, nato dalla collaborazione tra Commissione regionale Pari Opportunità e Banca d’Italia, in programma mercoledì 26 ottobre a Palazzo Li Madou- Regione Marche (via Gentile da Fabriano, Ancona – ore 16). «La consapevolezza finanziaria – sostengono la Presidente della Cpo Maria Lina Vitturini e la commissaria Luisella Rossi, funzionaria nel settore credito – è un tassello importante per l’autonomia e la parità. Molte situazioni di sopruso vengono alimentate anche dalla dipendenza economica e tra le forme di violenza ai danni delle donne, elencate nella Convenzione di Istanbul adottata dal Consiglio d’Europa, c’è anche quella economica».

Il seminario si inserisce nel "Mese dell’educazione finanziaria" promosso dalla Banca centrale e per la sede di Ancona interverranno Sabrina Ferretti, Liana Feliziani e Letizia Perticaroli. «Decine di iniziative vengono organizzate in tutto il territorio nazionale – spiega Sabrina Ferretti – ma quello delle Marche è il primo e finora unico appuntamento realizzato con una Commissione regionale per le Pari Opportunità. Le donne che non hanno capacità e autonomia economica – prosegue - sono spesso inconsapevoli di correre rischi e possono essere vittime di truffe. Il corso fornisce conoscenze di base sulla gestione e sulla programmazione delle risorse finanziarie e familiari, investendo sulla prevenzione». Gratuito e ad ingresso libero, il seminario è aperto a tutti, associazioni, operatori del settore, professioniste, rappresentanti istituzionali.