Centro per famiglie "L'isola che c'è", nuovi laboratori in arrivo

ANCONA - Il Comune di Ancona organizza con il contributo della Regione Marche presso il Centro per le Famiglie “L’isola che c’è” laboratori aperte a famiglie e bambini fino a 6 anni in collaborazione con le cooperative Ass.Coop, Polo9, Cooss Marche.

Il progetto ha lo scopo di creare uno spazio di crescita, condivisione e apprendimento per i più piccoli e le loro famiglie, attraverso una serie di laboratori, incontri a tema e consulenze psicologiche individuali per i genitori, dove esperti qualificati saranno a disposizione per rispondere alle esigenze specifiche delle famiglie, offrendo un sostegno personalizzato.

Per ogni incontro è obbligatoria la prenotazione inviando una mail a: isolabambini@polo9.org. Le iniziative si terranno presso i locali del Tempo per le Famiglie (via Redipuglia 35/A).

Il calendario dettagliato di tutti gli appuntamenti è possibile consultarlo nella locandina al seguente link: Laboratori aperti alla cittadinanza

Il centro per le famiglie

Il Centro per le Famiglie “L’isola che c’è” è sito nel centro di Ancona, in via Redipuglia, 35 presso il servizio educativo “Tempo per le famiglie” in orari complementari ad esso. L’organizzazione del centro è per sua natura aperta e flessibile; di anno in anno si modula a partire dalle attività e dalle proposte che vengono individuate ascoltando le domande e i desideri delle famiglie.

Esso si propone di promuovere la cultura dell’infanzia, fare informazione, formazione e prevenzione avvalendosi anche della collaborazione di esperti. Ha la finalità di accompagnare le famiglie nei compiti educativi offrendo ascolto e aiuto ai genitori che incontrano momenti di difficoltà. Si propone di essere un luogo di incontro, relazione e crescita. Vuole essere un laboratorio per idee e proposte.

Servizi attivi permanenti:

sostegno alla genitorialità con consulenze educative. Il servizio consiste in uno o più colloqui per aiutare i genitori ad affrontare le problematiche quotidiane legate alla crescita, per migliorare il proprio stile educativo ed il dialogo con i figli.

Possono accedere tutti i genitori di bambini e bambine tra 0-6 anni residenti nel comune di Ancona.

Il servizio è gratuito ed attivo due martedi al mese, nel pomeriggio, su appuntamento. È curato dalle pedagogiste comunali. Nella pagina del Tempo per le famiglie è possibile rimanere aggiornati su iniziative ed incontri tematici.

Per informazioni: 0712225131 o coordinamentopedagogico@comune.ancona.it