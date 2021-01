Dagli strumenti digitali alla leadership del responsabile: i corsi di "Facciamo 31"

«Le imprese marchigiane nel 2021 scelgono di investire sugli strumenti digitali». Oltre 100 gli imprenditori ed i professionisti che lo scorso venerdì hanno seguito il primo Corso di Alta Formazione online Facciamo31 del 2021. Una sessione formativa dedicata al tema del Digital e Social Selling, per aumentare le vendite attraverso i nuovi canali digitali. Alla guida dell’evento, la dottoressa Vittoria Verdenelli, CoFounder e senior consultano Facciamo31, con i Top Manager operativi di Immobiliare.it, Cloudera e Mirta, che si sono alternati condividendo con gli spettatori, spunti pratici su come approcciare al tema del digital in modo efficace e produttivo. Numerosi i “to-do operativi” suggeriti, tra i focus: come migliorare l’esperienza utente e fidelizzare il cliente, come trasformare i cambiamenti socio-economici in opportunità e individuare il target che fa marginare di più il proprio business.

Il prossimo Corso Facciamo31 “Efficacia Operativa”, programmato per il 19 febbraio 2021, porrà l’attenzione sulla figura del responsabile e su come possa guidare il team ad un cambiamento migliorativo che produce risultati. La dottoressa Daniela Sensini parlerà dell’importanza del cambiamento e di come esso sia fondamentale al fine del miglioramento delle prestazioni aziendali.