Lavorare con il laser, al via il corso dell'Aiesil

L’associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro (Aiesil), organizza un corso in videoconferenza per tecnico laser. E’ rivolto a tutti coloro che si occupano di vendita laser, di prodotti estetici legati ai laser ed i tecnici che sono in contatto con aziende produttive al cui interno sono presenti macchine di taglio o saldatura laser.

«Laddove c’è la presenza di laser classificati 3B e 4, è opportuno elaborare una valutazione dei rischi che tenga conto degli ambienti, degli operatori e delle possibili interazioni dei laser con l’operatore, con il paziente e scongiurare possibili incidenti- spiega l’associazione- nel corso si acquisiranno gli elementi necessari per effettuare una corretta valutazione del rischio: calcolo della Distanza nominale di Rischio oculare, della densità ottica di un occhiale, della valutazione della Zona Nominale di Rischio Oculare alternando momenti di teoria ad esercizi pratici, anche presentando dei “case studies” incontrati durante l’attività del docente».

Date: 11- 12 -18- 19- 25 gennaio 2021

Numero partecipanti: minimo 10, massimo 20.

Informazione, iscrizione e costi: https://www.aiesil.it/formazione-e-consulenza/prossimi-corsi-convegni/ formazione@aiesil.it