All'Università si impara (anche) a giocare a scacchi: via ai corsi gratuiti

Anche quest’anno l’ASA-CRUA, l’Accademia Scacchistica di Ancona, sezione scacchi del Circolo Ricreativo Universitario della Politecnica delle Marche, ha organizzato un corso di scacchi gratuito, aperto non solo al personale e alla componente studentesca dell’Ateneo ma anche alla cittadinanza.

Per meglio centrare tale obiettivo sono stati organizzati due corsi, uno di livello base e l’altro intermedio, che si svolgeranno presso le Facoltà di Ingegneria ed Economia. Il corso sarà tenuto dai maestri del circolo scacchistico ASA, appartenente alla FSI – Federazione Scacchistica Italiana, il MI (Maestro Internazionale) FIDE Piero Bontempi e il Maestro Claudio Graziani.



Giocare a scacchi può essere anche un modo per sviluppare e potenziare le abilità cognitive, le capacità di pensiero critico, il ragionamento logico e la pianificazione strategica. I benefici degli scacchi sono molti e adatti davvero a tutte le età. Per iscriversi è necessario andare sul sito univpm.it nella sezione eventi.