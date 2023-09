Lezioni di italiano per donne straniere e dopo-scuola per i bambini, riprendono i servizi Avulss

FALCONARA - All’Avulss di Falconara tutto è pronto per la ripresa, dopo la pausa estiva, dei servizi dedicati all’inclusione sociale e all’integrazione a favore di categorie fragili. In particolare, nei prossimi giorni, riprenderanno la scuola d'italiano per donne straniere e il servizio di doposcuola per bambini.

"Il nostro progetto non si limita a facilitare l’apprendimento della lingua italiana ma ha lo scopo di far acquisire competenze utili per la vita quotidiana nella nostra realtà- si llegge in una nota- proprio per rafforzare quest’attività vorremmo organizzare, nei prossimi mesi, anche degli incontri con un mediatore culturale. L’inizio delle lezioni, che si terranno nei locali dell’Avulss di Via leopardi 6, è previsto per il 27 settembre con il seguente orario: mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00. Per quanto riguarda, invece, il doposcuola per bambini, lo stesso comincerà il 2 ottobre e si terrà ogni lunedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 18,30. Sarà uno spazio protetto dove i ragazzi potranno svolgere non solo i compiti, ma creare rapporti interpersonali positivi grazie ad attività creative e di animazione curate dai nostri volontari. Entrambi i servizi andranno avanti fino al prossimo giugno e l’iscrizione gratuita potrà essere fatta direttamente in sede, prima dei corsi, oppure telefonicamente ai numeri delle coordinatrici Caporelli Maria Beatrice 3498126780 (Scuola d’Italiano) e Corticelli Ornella 3341355260 (Doposcuola). “Ritengo che queste attività possano essere molto importanti per costruire, anche a livello locale, una società più inclusiva e coesa” - sono le parole del Presidente dell’Avulss di Falconara Giancarlo Boggi – “per questo voglio ringraziare in particolare i volontari del Gruppo ‘Scuole’ che dedicano tempo, passione e impegno a beneficio di soggetti a rischio di fragilità come le donne e i bambini, nel pieno spirito dell’Associazione”.