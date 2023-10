Violenza di genere, la questura organizza corsi di difesa personale

ANCONA - Contrasto alla violenza di genere, la questura di Ancona ha programmato, per il prossimo trimestre, percorsi formativi di difesa personale insieme all' Associazione sportiva "Accademia di difesa personale", rivolti a lavoratrici che risultano essere potenzialmente oggetto di minacce verbali o fisiche. Un incontro in particolare, di carattere teorico, sarà svolto con l’ausilio di personale specializzato dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine e verterà sullo strumento dell’Ammonimento del Questore.

Alcune professioni, come riportato anche dalla cronaca e dai media nazionali, appaiono spessp oggetto di violenza o minacce: infermiere professionali e medici del Pronto Soccorso, magistrati, avvocati, insegnanti, psicologhe, assistenti sociali e educatrici di comunità.

I corsi in materia di difesa personale verranno effettuati utilizzando tecniche di difesa per contrastare le aggressioni e garantire sicurezza che non necessitano di particolare forza fisica. Gli istruttori appartengono a personale dell’Amministrazione, attualmente in servizio in questura.

Assistente Ippolito Ivan: Istruttore cintura nera I°dan – International ASI DO Ju-Jitstu, esperto in Kick Boxing, Karate Kyokushinkai, Krav Maga e Wing Chun e Istruttore I°livello del “Metodo globale autodifesa riconosciuto dal Ministero dell’Interno.

Assistente Capo Coordinatore Gramazio Andrea in servizio presso l’Ufficio Polizia Anticrimine, maestro e cintura nera III° dan di JUDO e JIU-JITSU e Istruttore II°livello del “Metodo globale autodifesa” riconosciuto dal Ministero dell’Interno.

Vice Ispettore Ardizzone Marco: pugile dilettantistico con alle spalle 15 incontri di boxe ed esperienze e conoscenza della disciplina del Karate Shotokan e del Brazilian jujitsu.

La partecipazione al corso sarà a titolo gratuito, fatta eccezione per il versamento di una quota per l’assicurazione in caso di infortuni.

Il personale è abilitato anche al Primo Soccorso pertanto sarebbe in grado, in caso di necessità, di prestare le manovre in piena consapevolezza, oltre al fatto che all’interno della palestra è presente un defibrillatore. Il Questore di Ancona: “Un piccolo contributo per aumentare la sicurezza delle Donne e fare sentire loro la vicinanza concreta e reale della Polizia di Stato, per esserci Sempre, ma soprattutto Prima”