Manovre salvavita spiegate dalla Croce Gialla: incontro aperto alla cittadinanza: «Risposta positiva»

Si è tenuto ieri a Chiaravalle il corso aperto alla cittadinanza, organizzato dalla Croce Gialla di Chiaravalle e dalla Associazione ForTE ETS, per imparare le manovre salva vita di distruzione delle vie aeree su bambini. Anche quest’anno numerose sono state le presenze presso la sede della Croce Gialla che ha trasformato questo corso in un vero e proprio appuntamento fisso annuale; quest’anno l’oggetto della lezione è stato ampliato grazie alla partecipazione dell’Ing. Domenico Palumbo il quale, nell’ambito del progetto “NUE 112”, ha esposto ai partecipanti i meccanismi di funzionamento e le modalità di chiamata al nuovo numero di emergenza unificato “112”.

Il Presidente Pellegrini si è detto molto soddisfatto della buona riuscita dell’evento ed ha ricordato proprio come anche la divulgazione di queste importantissime nozioni basilari da applicare in caso di emergenza è attività istituzionale della Croce Gialla di Chiaravalle che è stata portata avanti in questi anni grazie alla importantissima collaborazione con l’Associazione ForTE. Il messaggio è che chiunque – purché ben addestrato – può fare la differenza e addirittura salvare una vita attuando delle semplici manovre nel breve lasso di tempo che serve ai soccorritori per raggiungere il luogo in cui è occorso il malore.