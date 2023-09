Volontariato in Croce Gialla, partono i corsi formativi

«La nostra è una associazione palestra di vita dove si possono svolgere una serie di servizi e sopratutto c’è la possibilità di aiutare il prossimo». A parlare è Alberto Caporalini, presidente della Croce Gialla di Ancona. L’occasione invece è il nuovo corso per volontari che prenderà il via martedi 19 settembre nei locali della stessa Croce Gialla di Ancona in via Ragusa. Un corso aperto a tutti, come puntualizza lo stesso Alberto Caporalini: «Non ci sono limiti di età per entrare a far parte della Croce Gialla di Ancona, basti pensare che abbiamo tanti pensionati che ogni giorno si rendono disponibili per coprire i vari turni con il taxi sanitario. Oltre a questo tipo di servizio, dopo il corso c’è la possibilità di salire sui mezzi che effettuano il servizio del 118, cosi come fare assistenza ad eventi sportivi cosi come ai concerti. Ogni manifestazione che si tiene ad Ancona e che richiama pubblico ci vede sempre in prima linea per quello che riguarda il discorso sicurezza. La nostra è una associazione che rappresenta una palestra di vita, dove si imparano tante cose e sopratutto e si scopre un mondo quello sanitario che offre molte opportunità di lavoro. Tanti ragazzi arrivati da noi per fare il corso volontari sono rimasti nell’arco degli anni, nel frattempo alcuni si sono laureati in medicina altri invece hanno intrapreso scienze infermieristiche, cosi come altri corsi sempre nell’ambito sanitario».