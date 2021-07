Budget aziendale e come farlo crescere: il corso di "Facciamo 31"

Il budget aziendale, lo strumento operativo per guidare l’organizzazione verso gli obiettivi e la vision aziendale. Per la realizzazione del budget si uniscono agli aspetti finanziari quelli strategici, quest’ultimi permettono all’impresa di pianificare le risorse da mettere in campo e quelle da acquisire per arrivare ai risultati previsti.

Sarà proprio il budget l’argomento centrale del prossimo Corso di Alta Formazione della Scuola di Impresa Facciamo31, che si terrà Venerdì 2 Luglio, guidato da tre grandi aziende: Glovo, Campari e Roboze, con i loro Top Manager. Alessio Lorusso, premiato dalla rivista americana Forbes, tra i migliori imprenditori under 30 in Europa, CEO e Fondatore di Roboze racconterà, nell’intervista esclusiva direttamente dal Texas, l’iter di crescita, che lo ha portato a guidare il timone di un’organizzazione che nel 2019 fatturava 3,5 milioni e oggi fattura 22 milioni di euro, ricevendo finanziamenti sempre più significativi da investitori esterni. Il suo intervento permetterà, agli imprenditori, di conoscere quanto sia importante il budget per ottenere accrediti destinanti all’organizzazione. Niccolò Francalanci, Head of Marketing & Growth di Glovo Italia ed il Maurizio Ferri, Global Reporting & Analytics Finance Director in Campari, presenteranno i concetti chiave su come utilizzare il budget per realizzare la vision e come modificarlo in corso d’opera al fine di affrontare gli imprevisti. Un budget efficace deve rappresentare la vision dell’organizzazione e deve, necessariamente, rispecchiare il contesto socio-economico in cui questa vive.