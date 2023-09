Ecco "Abilita", riparte il percorso formativo per gli imprenditori

ANCONA - È stata lanciata ufficialmente la nuova edizione di Abìlita, il progetto formativo di CNA Industria Ancona, che affronta in modo sistemico le sfide che deve affrontare un’organizzazione economica e di impresa. Quest’anno al centro della formazione per gli imprenditori ci saranno gli “Elementi di impresa” che determinano il successo o meno di un’attività economica: ovvero Organizzazione, Credito, Mercato e Persone.

Il nuovo ciclo di formazione di Abìlita ha infatti l’ambizione di riallineare gli elementi determinanti per fare impresa: la capacità organizzativa, la necessità di accesso al credito, lo slancio verso il mercato ed il coinvolgimento delle persone.

“Quando si tratta di questi temi – commenta Cristiano Montesi Presidente CNA Industria Ancona – l’imprenditore non è mai abbastanza pronto. Fare l’imprenditore oggi significa dover accrescere le proprie competenze ogni giorno, per confrontarsi sempre con successo con un mondo in continua evoluzione. Oggi la ripresa economica da un lato e l’impegno ad uno sviluppo sostenibile dall’altro sono driver che impongono scelte determinanti a chi genera valore.” “Ecco perché – continua Montesi – CNA Industria Ancona, nell'ambito di Abìlita 2023 lancia un nuovo programma di incontri formativi pensati per tutti coloro che desiderano continuare a confrontarsi e a crescere.”

Il percorso è tutto incentrato sulla “A” di Abilita e partirà l’11 ottobre presso la Antos di Camerano, con l’incontro “Allineare i Valori”, in cui si parlerà di come rileggere il proprio business model attraverso la metodologia del Lego Serious Play, continuerà il 18 ottobre presso la Adriatica Molle di Castelfidardo in cui si tratterà il tema dell’accesso al credito come risultato di una autovalutazione, denominato “Analizzare per Migliorare” e svolto in collaborazione con Uni.co, proseguirà l’8 novembre con “Aprire Porte e Menti” presso la Effepi di Senigallia, in cui si definirà l’internazionalizzazione come itinerario per distinguersi e si concluderà il 29 novembre presso la Eraia di Osimo, per affrontare insieme il tema “Attrarre i Talenti”, ovvero come definire una strategia per coinvolgere e fidelizzare le persone.