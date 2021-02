Formazione per disoccupati, la Regione Marche organizza 14 corsi gratuiti

Spaziano dalla meccanica alla moda e calzatura, dai servizi alla persona alle costruzioni edili, alla cura del verde e al vivaismo. Sono le nuove opportunità formative, gratuite, proposte dalla Regione Marche, nell’ambito dell’offerta formativa professionale per il 2021. È in fase di avvio la prima tranche di 14 corsi, finanziati con il Fondo sociale europeo (Fse), prevalentemente rivolti ai disoccupati. Coinvolgerà l’intero territorio regionale. Sono destinate ai giovani e meno giovani che potranno acquisire una qualifica professionale spendibile sul mercato del lavoro. «Interesseranno oltre mille lavoratori che avranno l’opportunità di prepararsi ad affrontare nuove sfide, anche quelle generate dalla diffusione del Covid19 – afferma l’assessore Stefano Aguzzi – Il nostro è un territorio che soffriva la crisi già prima dell’inizio del fenomeno pandemico. Oggi tale crisi si è acuita, mettendo in difficoltà tante realtà produttive legate ai servizi che erano riuscite a superare indenni le cicliche criticità abbattutesi sulle nostre più fragili imprese». Di fronte a questo scenario, sottolinea l’assessore al Lavoro, «è necessario che la manodopera precedentemente impiegata e quella che, per limiti legati a una formazione esclusivamente scolastica, non è ancora risuscita a inserirsi nel mercato del lavoro, possano formarsi o riqualificarsi. Occorre essere pronti a un vero e proprio salto di qualità, non appena questo fenomeno, legato alla diffusione del Covid19, sarà, se non risolto, fortemente ridimensionato e le nostre imprese potranno tornare a correre per recuperare il terreno perso e, se possibile, per conquistare nuove fette di mercato».

Ancona

Installatore / Manutentore di impianti elettrici - Modellista di capi di abbigliamento - Manutentore / Riparatore meccanico - Addetto alla Floricultura e Vivaismo - Tecnico della progettazione formativa: Analisi dei fabbisogni formativi - Tecnico della progettazione formativa: Progettazione di interventi formativi - Tecnico dell'Orientamento: Analisi del fabbisogno di orientamento

Pesaro – Urbino

Addetto alla realizzazione di opere murarie (con specializzazione nella posa di materiali - fonoassorbenti e termoisolanti)

Fermo

Operatore di mascalcia - Modellista calzature - Tecnico della realizzazione di spazi verdi

Ascoli Piceno

Modellista di capi di abbigliamento - Addetto alla realizzazione di opere murarie (con specializzazione nella posa di materiali -fonoassorbenti e termoisolanti) - Installatore / Manutentore di impianti elettrici.

Per Informazioni: Formazione per disoccupati (regione.marche.it)