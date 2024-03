Corso per consulente familiare: open day

JESI – Una giornata illustrativa, per introdurre il corso di formazione triennale di “Consulente familiare esperto nella relazione d'aiuto" del triennio 2024 – 2027, organizzato dal Centro promozionale famiglia "Al Consultorio" di Jesi. L’open day è previsto il 23 marzo, alle ore 17, nella Sede del Centro, in piazza Federico II, 8, Jesi.

“La professione di consulente è riconosciuta e regolamentata dalla legge n.4 del 14 gennaio 2013, Disposizioni in materia di professioni non organizzate – spiega l’associazione organizzatrice - Il consulente familiare è un professionista nell'ambito socio relazionale educativo per il singolo, la coppia ed il nucleo familiare, esperto nell'ascolto e nell'agevolare le dinamiche relazionali”.

Il corso che verrà presentato all’open day e che si terrà sempre nella sede del Centro promozionale Famiglia, permette l'acquisizione della metodologia di consulenza e le conoscenze teoriche su temi legati a persona, famiglia e coppia, grazie ad un processo di maturazione e crescita personale. “Per le sue caratteristiche formative ed esperienziali, è aperto anche a tutte le persone che, pur non avendo come obiettivo la professione del consulente, sono interessate a migliorare la propria capacità di ascolto e ad apprendere le tecniche della relazione d'aiuto”, aggiungono gli organizzatori. I requisiti richiesti sono la maturità quinquennale e il colloquio conoscitivo. La struttura del corso si articola in tre anni, nei periodi da ottobre a maggio, con incontri il venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e una cadenza di 2 o 3 incontri mensili. Sono previsti 13 training group esperienziali dove si sperimenta la capacità di ascolto e auto-ascolto, 12 lezioni teoriche con contenuti di discipline metodologie specifiche della consulenza e della relazione d'aiuto, 2 seminari residenziali presso la sede di Roma.

La frequenza è obbligatoria all'80% delle ore previste. Il corso è autofinanziato dai partecipanti e il costo annuo è in tre rate da: 290, 260 e 250 euro ed è guidato da docenti della scuola Sicof di Roma, https://www. scuolaconsulentifamiliari.it