Le lezioni si terranno il lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle 20.30. Per informazioni contattare la dott.ssa Guarducci al 3486809930 o inviare una mail al seguente indirizzo: sgformazionegiuridica@yahoo.it.

La "Sg.formazionegiuridica" organizza un corso completo per la preparazione ai concorsi pubblici per 8 istruttori amministrativi nel comune di Ancona , 7 istruttori amministrativi Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone , e 4 istruttori amminirativi nel Comune di Osimo.

Concorsi per lavorare in Comune: via alle giornate formative