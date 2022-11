Come diventare volontario di Croce Rossa: parte il corso formativo ad Ancona

ANCONA - Ascoltare, amare, credere, dare, vivere. Sono solo alcuni degli aggettivi scelti dalla Croce Rossa per presentare il nuovo corso di formazione per diventare volontari. La presentazione dell'offerta formativa ci sarà lunedì 14 novembre alle 21 presso l sede di via del Comemrcio 7. Per l'iscrizione al corso bisogna procedere alla registrazione sul portale www.gaia.cri.it entro l'11 novembre.