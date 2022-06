"Giovani capitani coraggiosi", il corso formativo per i nuovi imprenditori

ANCONA - La terza tappa del percorso formativo dei Giovani CNA ha fatto scalo presso l’Accademia 56. Prima Jack Sintini e poi Luca La Mesa per arrivare al corso di formazione, appena concluso, legato alla comunicazione efficace con Accademia 56. Il corso promosso dai Giovani CNA è stato condiviso con i partner Unico e Banca Ifis, da sempre convinti che la crescita dell’impresa e dell’imprenditore passi attraverso la formazione. Con i due anni di pandemia si sono persi i contatti, il confronto. Il dialogo è mutato e sono cresciute nuove forme di comunicazione, webinar, riunioni online. Tutto questo ha cambiato profondamente il modo di lavorare delle persone, innescando delle riflessioni importanti negli imprenditori.

Il Gruppo Giovani CNA ha deciso proprio di ripartire da questi spunti per un percorso di crescita che con “giovani capitani coraggiosi” ha visto attraccare il gruppo nei vari “porti” ed approfondire, attraverso il confronto, le varie tematiche. Allenamento e fatica per il successo, le nuove opportunità, i social come strumento non solo di visibilità per arrivare alla tappa appena conclusa della comunicazione efficace. «Fare impresa oggi è sempre più difficile e c’ è bisogno di un nuovo approccio per affrontare le difficoltà lavorative – dichiara Giacomo Mugianesi Coordinatore Gruppo Giovani CNA Ancona – siamo molto soddisfatti di come sta andando il percorso intrapreso perché oggi più che mai bisogna saper affrontare il mare in tempesta, attraverso la contaminazione, la formazione e il networking».