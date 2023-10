Grafici e illustratori al lavoro insieme per creare valore. CNA Ancona a sostegno della Graphic Rumble

ANCONA - Il networking come chiave di sviluppo delle imprese creative. CNA Ancona sostiene promuove il nuovo e innovativo progetto dedicato ai professionisti della grafica e dell'illustrazione: la Graphic Rumble.

Si tratta di un'iniziativa realizzata da UAao design, duo formato da Raffaele Paolucci e Aurora Guazzaroni, entrambi graphic designer ed illustratori, con sede nella provincia di Ancona. L’evento nasce dall’esigenza dei due freelance di potersi confrontare con altri professionisti del settore per migliorare e ampliare il proprio bacino di conoscenze, sul territorio e non solo. Graphic Rumble ha infatti come obiettivo quello di creare una rete di contatti di professionisti nel campo della progettazione e delle arti applicate, al fine di consolidare rapporti lavorativi e creando nuovo valore di mercato. Il format sul quale si basa l’evento è il coworking, ovvero la condivisione di un ambiente di lavoro con altre persone. Per questo motivo, gli appuntamenti del Graphic Rumble sono aperti a soli professionisti del graphic design e dell’illustrazione digitale, con un limite massimo di adesioni.

I partecipanti si incontrano la mattina in un locale, iniziano la loro attività condivisa, arricchita di confronti e contaminazioni. Poi nel pomeriggio un professionista del mondo del design tiene un breve talk conclusivo. Dopo una prima "data zero", avvenuta a luglio 2023 e che ha allargato il network dei partecipanti con l'introduzione del graphic designer Christian Manganelli nell’organizzazione, il progetto ora è pronto a decollare. Si riparte il 05 novembre con il Type Design e con Valentina Casali, poi il 17 dicembre si parlerà di Illustrazione e Editoria con Claudia Palmarucci, il 15 gennaio è la volta di Giaconi Editore sempre sul tema dell'illustrazione e l'editoria. L'11 febbraio Nicolò Antonini affronta il tema della Grafica nel mondo Queer, il 17 marzo si parla di Art Direction con Michele Filippetti e infine il 14 aprile invece il tema sarà l'Illustrazione Indipendente con Marco Filicio Marinangeli. Tutti gli incontri si svolgeranno presso il locale "Zucchero a Velò". Per info e contatti graphicrumble@gmail.com o Instagram @graphic_rumble